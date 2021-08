ജറുസലം ∙ അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ പ്രവേശിച്ച ഇസ്രയേൽ സൈനികർ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ 4 പലസ്തീൻകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പലസ്തീൻ നഗരമായ ജെനിനിൽ ഇസ്രയേൽ സ്പെഷൽ ഫോഴ്സസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിനിടെയാണ് സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.

ഈ മാസം ആദ്യം ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു പലസ്തീൻകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ രൂക്ഷമാണ്. ഇതിനിടെയാണ് പ്രതിഷേധക്കാരിലൊരാളെ പിടികൂടാൻ ഇസ്രയേൽ സൈനികർ ജെനിനിൽ എത്തിയത്.

English Summary: Four Palestinians shot and killed in West Bank