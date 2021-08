താലിബാന്റെ സൗഹൃദ പ്രഖ്യാപനം; ശത്രുക്കൾ വേണ്ട, അകത്തും പുറത്തും

കാബൂൾ ∙ ഭരണമുറപ്പിച്ച ശേഷം താലിബാൻ നടത്തിയ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക വാർത്താസമ്മേളനം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അവർ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ പ്രതിച്ഛായ എന്താണെന്ന സൂചന തരുന്നു. രാജ്യത്തിനകത്തോ പുറത്തോ ശത്രുക്കളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് മുഖ്യ വക്താവ് സബീബുല്ല മുജാഹിദ് പറഞ്ഞത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അഫ്ഗാന്റെ മണ്ണിൽ ആർക്കും ഇടമൊരുക്കില്ലെന്നു താലിബാൻ വക്താവ് സുഹൈൽ ഷഹീൻ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഹം ചാനലിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയതും മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. ഇന്ത്യയോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയാകുമെന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ഈ മറുപടി. അഫ്ഗാൻ മണ്ണ് ഭീകരപ്രവ‍ർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാകണമെന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം യുഎൻ രക്ഷാസമിതി യോഗത്തിലും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യ പദ്ധതികളും മറ്റും ഇന്ത്യയ്ക്കു പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണെന്നും സുഹൈൽ ഷഹീൻ അറിയിച്ചു. ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികളാണ് അവയെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അഫ്ഗാനിലെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിലായുള്ള നൂറുകണക്കിനു പദ്ധതികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രഫഷനലുകളെയെല്ലാം ഇന്ത്യ സമീപകാലത്ത് തിരികെവിളിച്ചിരുന്നു. പാർലമെന്റ് മന്ദിരവും സൽമ അണക്കെട്ടും പോലെയുള്ള വൻകിട പദ്ധതികൾക്കു പുറമേ, സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ചെറുകിട പദ്ധതികളും ഇന്ത്യയാണു നടപ്പാക്കുന്നത്.

താലിബാൻ വക്താവിന്റെ വാക്കുകളോട് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, പൊതുമാപ്പ്, സ്ത്രീകളോടു നിലപാട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാകുമോയെന്നു കാത്തിരുന്നു കാണാമെന്നാണു യുഎൻ വക്താവ് ന്യൂയോർക്കിൽ പറഞ്ഞത്. അഫ്ഗാൻ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ടിനിടെയുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളോടും ജനങ്ങൾക്കു ലഭ്യമായ അവകാശങ്ങളോടും പുതിയ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സമീപനം എങ്ങനെയാകുമെന്നത് രാജ്യത്തിനകത്തും വിദേശത്തും മുഖ്യ ചർച്ചാവിഷയമാണ്. ഭരണത്തിനൊപ്പം ചേരാൻ സ്ത്രീകളോടുള്ള താലിബാൻ ആഹ്വാനം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ടോളോ എന്ന അഫ്ഗാൻ ചാനലിലെ വനിതാ ആങ്കർ ഇന്നലെ താലിബാൻ പ്രതിനിധിയെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതും വേറിട്ട കാഴ്ചയായി.

English Summary: Afghanistan now emancipated, we seek no revenge, says Taliban