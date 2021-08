ജലാലാബാദിൽ താലിബാനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം; 3 മരണം

കാബൂൾ ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയായ ജലാലാബാദിൽ താലിബാനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ജനക്കൂട്ടം തെരുവിലിറങ്ങി. അവർക്കു നേരെ താലിബാൻ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ 3 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 12 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു.

ജലാലാബാദ് നഗര ചത്വരത്തിൽ താലിബാൻ പതാക നീക്കി അഫ്ഗാൻ ദേശീയ പതാക പുനഃസ്ഥാപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. അതേസമയം, ഇന്നലെയും നൂറുകണക്കിനാളുകൾ കാബൂൾ വിമാനത്താവളം വഴി രാജ്യം വിട്ടു. വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തു തിക്കിലും തിരക്കിലും 17 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു.

പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ കാബൂളിലും ദോഹയിലുമായി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഖത്തറിൽ പ്രവാസത്തിലായിരുന്ന താലിബാൻ സ്ഥാപകനേതാവ് മുല്ല അബ്ദുൽ ഗനി ബറാദർ അഫ്ഗാനിൽ തിരിച്ചെത്തി. പാക്ക് അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന ജലാലാബാദാണ് താലിബാൻ അവസാനം കീഴടക്കിയ നഗരം. തെക്കുകിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയായ ഖോസ്തിലും ഇന്നലെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു. ഇതുവരെ താലിബാനു കീഴ്പ്പെടാത്ത വടക്കൻ പ്രവിശ്യയായ പാഞ്ച്ശീറിലും താലിബാൻ വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾ ശക്തിപ്രാപിച്ചു.

ഷിയ നേതാവിന്റെ പ്രതിമ തകർത്തു

അഫ്ഗാനിലെ മധ്യ ബാമിയൻ പ്രവിശ്യയിൽ പ്രമുഖ ഷിയ നേതാവ് അബ്ദുൽ അലി മസാരിയുടെ പ്രതിമ തകർത്തു. 1990 കളിൽ ആഭ്യന്തരയുദ്ധകാലത്തു താലിബാനെതിരെ പൊരുതിയ അഫ്ഗാനിലെ ഷിയ ന്യൂനപക്ഷമായ ഹസാര വംശജരുടെ നേതാവായിരുന്നു മസാരി. 1996 ൽ അധികാരം പിടിച്ചതിനു പിന്നാലെ അലി മസാരിയെ താലിബാൻ വധിച്ചു. 1500 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള കൂറ്റൻ ബുദ്ധപ്രതിമകൾ 2001ൽ താലിബാൻ തകർത്തതു ബാമിയൻ പ്രവിശ്യയിലാണ്.

1,2) അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ബാമിയൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഷിയ നേതാവ് അബ്ദുൽ അലി മസാരിയുടെ പ്രതിമ. 3) പ്രതിമ തകർത്തതായി പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം.

English Summary: Three people were killed in anti-Taliban protestsin the Afghan city of Jalalabad