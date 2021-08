അഷ്റഫ് ഗനിയും കുടുംബവും യുഎഇയിൽ

അബുദാബി ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിട്ട പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗനിയും കുടുംബവും യുഎഇയിലെത്തിയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മാനുഷിക പരിഗണനയിലാണ് അഭയം നൽകിയതെന്ന് യുഎഇ വിദേശകാര്യ, രാജ്യാന്തര സഹകരണ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. യുഎഇയിൽ എവിടെയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയില്ല.

അതിനിടെ, ഖജനാവ് കൊള്ളയടിച്ചു മുങ്ങിയതിനു അഷ്റഫ് ഗനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തജിക്കിസ്ഥാനിലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എംബസി ഇന്റർപോളിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എംബസിയിലെ ഗനിയുടെ ഫോട്ടോ മാറ്റി പകരം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അമറുല്ല സാലിഹിന്റെ ചിത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു. അഫ്ഗാന്റെ അയൽരാജ്യമായ തജിക്കിസ്ഥാൻ ഇതുവരെ താലിബാനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: UAE says Afghan President Ashraf Ghani is in the country