അഫ്ഗാൻ ജനത തെരുവിൽ, താലിബാനെതിരെ കലാപം; വെടിവയ്പിൽ 2 മരണം

കാബൂൾ ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായിരുന്ന ഇന്നലെ രാജ്യത്തെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ നടന്ന ആഘോഷം താലിബാനെതിരായ പ്രതിഷേധപ്രകടനമായി മാറി. കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിലെ അസദാബാദ് നഗരത്തിൽ ദേശീയപതാകയുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയ ജനങ്ങൾക്കു നേരെ താലിബാൻ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ 2 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ബുധനാഴ്ച സംഘർഷമുണ്ടായ ജലാലാബാദിൽ ഇന്നലെ നടന്ന പ്രകടനത്തിനു നേരെയും താലിബാൻ വെടിവച്ചു. ബാലൻ അടക്കം 2 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. വെടിയേറ്റു ചോരയൊലിക്കുന്ന ആളുടെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു. ഖോസ്ത് നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധപ്രകടനം തടയാൻ താലിബാൻ 24 മണിക്കൂർ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാബൂളിലും സ്ത്രീകൾ അടക്കം ഒട്ടേറെപ്പേർ ദേശീയ പതാകയുമായി തെരുവിലിറങ്ങി.

കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്രാപിക്കവേ, താലിബാൻ വിരുദ്ധ സഖ്യമായ നോർത്തേൺ അലയൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സായുധ ചെറുത്തുനിൽപിനുള്ള ഒരുക്കം തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 2001ൽ യുഎസ് സേനയുടെ പിന്തുണയോടെ താലിബാനെ പുറത്താക്കിയത് നോർത്തേൺ അലയൻസാണ്.

ഫയൽ ചിത്രം

അതേസമയം, താലിബാൻ സർക്കാർ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു. മതനിയമം അടിസ്ഥാനമാക്കി താലിബാൻ ഉന്നതസമിതിയാകും ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന സൂചനയാണുള്ളത്. താലിബാൻ മേധാവി ഹൈബത്തുല്ല അഖുൻസാദയ്ക്കാവും പരമാധികാരം.

കാബൂൾ വിമാനത്താവളം വഴിയുളള വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ ദൗത്യം ഇന്നലെയും തുടർന്നു. വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തു ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ താലിബാൻ ആകാശത്തേക്കു വെടിയുതിർത്തു. നൂറുകണക്കിനാളുകളാണ് വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തു കാത്തുനിൽക്കുന്നത്.

വിമാനത്തിൽനിന്ന് വീണു മരിച്ചവരിൽ ഫുട്ബോൾ താരവും

തിങ്കളാഴ്ച കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ പറന്നുയർന്ന വിമാനത്തിൽ തൂങ്ങിനിന്നു, പിന്നീടു വീണു മരിച്ചവരിൽ അഫ്ഗാൻ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം അംഗമായ സാക്കി അൻവാരിയും ഉൾപ്പെട്ടതായി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയ യു എസ് വ്യോമസേനയുടെ ബോയിങ് സി–17 വിമാനത്തിൽനിന്നാണു സാക്കി വീണത്. വിമാനത്താവള ദുരന്തത്തിൽ ആകെ 12 പേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

