യുഎസ് ശേഖരിച്ച ബയോമെട്രിക് ഡേറ്റ താലിബാന്റെ കയ്യിൽ?; ദുരുപയോഗ ഭീതി

കാബൂൾ ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭീകരരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി യുഎസ് സേന ശേഖരിച്ച ബയോമെട്രിക് ഡേറ്റ താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തതായി സംശയം. ഇവ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുമോ എന്ന ആശങ്കയും ശക്തമായി.

അഫ്ഗാനിലെ രണ്ടര കോടി പേരുടെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ യുഎസ് സേന ശേഖരിച്ചിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ ഡേറ്റ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യ താലിബാനുണ്ടോ എന്നു സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാക്ക് ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുടെ സഹായത്തോടെയാവും അവ താലിബാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഡേറ്റ നേരത്തെ തന്നെ താലിബാൻ ചോർത്തിയെടുത്ത് യുഎസ് സേനയുടെ നീക്കങ്ങൾ അറിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ അരാജകത്വത്തിൽ ഇവ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്.

English Summary: Taliban may have seized biometric data in Afghanistan