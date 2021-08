കാബൂളിൽ തുടരുന്ന പലായനം; 7 മരണം കൂടി

കാബൂൾ ∙ രാജ്യം വിടാനായി ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവള പരിസരത്തെ തിക്കിലും തിരക്കിലും ശനിയാഴ്ച 7 അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 20 ആയി. ജനപ്രവാഹം ദിനംപ്രതി വർധിക്കുകയാണ്. വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തും വഴിയിലും ആയുധധാരികളായ താലിബാൻകാർ ചെക്പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇന്നലെയും താലിബാൻ ആകാശത്തേക്കു വെടിവച്ചു. നിലവിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം 14,000 പേർ വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തു കാത്തുനിൽക്കുന്നുവെന്നാണു സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട്. ശനിയാഴ്ചത്തെ ബഹളത്തിൽ ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

വെള്ളിയാഴ്ച മുടങ്ങിയ, ഖത്തറിലേക്കുള്ള യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു. ഇടത്താവളം ഒരുക്കാൻ കുവൈത്ത് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ യുഎസ് 3800 പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. ഖത്തറിലെയും ജർമനിയിലെയും യുഎസ് വ്യോമതാവളങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുപോയത്. യുഎസിലേക്കു നേരിട്ടു പറക്കുക സാധ്യമല്ലാത്തതിനാലാണിത്. അവിടെനിന്നു യാത്രാവിമാനങ്ങളിൽ യുഎസിലെത്തിക്കാനാണു പദ്ധതി.

ജൂലൈ മുതൽ ഇതുവരെ ആകെ 22,000 പേരെയാണ് യുഎസ് ഒഴിപ്പിച്ചത്, ഓഗസ്റ്റ് 14നുശേഷം മാത്രം 17,000 പേരെയും. ഇതിൽ 2500 പേർ യുഎസ് പൗരന്മാരാണ്. അതിനിടെ, നേരിട്ട് അറിയിപ്പു കിട്ടാതെ അഫ്ഗാനിലുള്ള യുഎസ് പൗരന്മാർ ആരും വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തരുതെന്നു ശനിയാഴ്ച യുഎസ് നിർദേശം നൽകി. സുരക്ഷാപ്രശ്നം മൂലമാണിത്. ബ്രിട്ടൻ ഇന്നലെ 1700 പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. കാനഡ, ഇറ്റലി, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ നൂറുകണക്കിനു പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് 31നകം അഫ്ഗാൻ വിടുമെന്നാണു യുഎസ് സേനയുടെ പ്രഖ്യാപനമെങ്കിലും തീയതി നീട്ടാൻ സമ്മർദമുണ്ട്. യാത്രാരേഖകളുള്ള അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരെ മുഴുവനും ഒഴിപ്പിക്കാൻ 31നകം സാധ്യമല്ലെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിദേശ നയ മേധാവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാബൂൾ വിമാനത്താവളമൊഴികെ അഫ്ഗാനിൽ എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതി ശാന്തമാണെന്നും വിമാനത്താവളത്തിൽ യുഎസ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നാടകം കളിക്കുകയാണെന്നും താലിബാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: Afghanistan Taliban crisis: Seven people killed in chaos near kabul airport