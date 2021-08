അന്ത്യശാസനം തള്ളി പഞ്ച്ശീർ; 3 ജില്ലകൾ പിടിച്ചെന്ന് സഖ്യം, മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് റഷ്യ

കാബൂൾ ∙ താലിബാൻ സർക്കാർ രൂപീകരണ നീക്കങ്ങൾ തുടരവേ, കീഴടങ്ങാത്ത ഏക പ്രവിശ്യയായ പഞ്ച്ശീറിൽ സംഘർഷം മൂർച്ഛിച്ചു. ഉടൻ കീഴടങ്ങണമെന്ന താലിബാൻ അന്ത്യശാസനം വടക്കൻ സഖ്യം നേതാവ് അഹ്മദ് മസൂദ് തള്ളി. പഞ്ച്ശീർ പ്രവിശ്യയോടു ചേർന്ന മൂന്നു ജില്ലകൾ പിടിച്ചതായും സഖ്യം അവകാശപ്പെട്ടു. എല്ലാവർക്കും പ്രാതിനിധ്യമുള്ള സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ തയാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം അനിവാര്യമായിത്തീരുമെന്ന് മസൂദ് പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, പഞ്ച്ശീറിൽ ഒത്തുതീർപ്പിനു താലിബാൻ റഷ്യയുടെ മധ്യസ്ഥത തേടി. രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രശ്നത്തിനു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും താലിബാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി കാബൂളിലെ റഷ്യൻ അംബാസഡർ അറിയിച്ചു. കാബൂളിനു വടക്കുള്ള പഞ്ച്ശീറിൽ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അമറുല്ല സാലിഹിന്റെയും അഹമ്മദ് മസൂദിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണു ചെറുത്തുനിൽപ് തുടരുന്നത്.

ശനിയാഴ്ച കാബൂളിലെത്തിയ താലിബാൻ സ്ഥാപക നേതാവ് മുല്ല അബ്ദുൽ ഗാനി ബറാദർ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് കർസായി അടക്കം നേതാക്കളുമായി സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു. അഷ്റഫ് ഗനി സർക്കാരിൽ അംഗമായിരുന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് ഡോ. അബ്ദുല്ല അബ്ദുല്ലയും ചർച്ചയിലുണ്ട്.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ അഫ്ഗാനിലെ ഇരുപതിലേറെ പ്രവിശ്യകളിലെ മുൻഗവർണർമാരും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും താലിബാൻ കമാൻഡർമാർ ചർച്ച നടത്തും. രാജ്യത്ത് ആകെ 34 പ്രവിശ്യകളാണുള്ളത്. സുരക്ഷയും സഹകരണവും ഉറപ്പുവരുത്താനാണു കൂടിക്കാഴ്ച. സഹകരിക്കാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കില്ലെന്നും താൽപര്യമില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു രാജ്യം വിടാമെന്നും താലിബാൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഹിറാത്ത് കോളജുകളിൽ മിശ്ര പഠനം വിലക്കി

ഹിറാത്ത് പ്രവിശ്യയിൽ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളിലും കോളജുകളിലും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ചുള്ള ക്ലാസുകൾ താലിബാൻ വിലക്കി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അധികാരം പിടിച്ചശേഷം താലിബാൻ നൽകുന്ന ആദ്യ ഉത്തരവാണിത്. സർവകലാശാല അധികൃതരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കുശേഷമാണു പ്രഖ്യാപനം. ‘സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തിന്മകളുടെയും വേരാണ് മിശ്ര വിദ്യാഭ്യാസം’ എന്നു താലിബാൻ പ്രതിനിധിയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ തലവനുമായ മുല്ല ഫരീദ് പറഞ്ഞു. വനിതാ അധ്യാപകർക്ക് ഇനി പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം പഠിപ്പിക്കാനാണ് അനുമതി. ഹിറാത്ത് പ്രവിശ്യയിൽ സർക്കാർ സ്വകാര്യ കോളജുകളിൽ ആകെ 40,000 വിദ്യാർഥികളുണ്ട്. 2,000 അധ്യാപകരും.

