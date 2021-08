ജനീവ ∙ കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള 500 ടൺ മരുന്ന് എത്തിക്കാനായില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചു. സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും കുട്ടികൾക്കുള്ള ന്യൂമോണിയ മരുന്നുകളുമാണ് ഈയാഴ്ച അവിടെ എത്തിക്കാനുള്ളത്. ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിമാനങ്ങൾ ദുബായിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇവ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കണമെന്നു സംഘടന അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: WHO cannot fly medical supplies to Afghanistan