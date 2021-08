കാത്തി ഹോകൽ: ന്യൂയോർക്കിൽ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണർ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ യുഎസിലെ ന്യൂയോർക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണറായി ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടിയിലെ കാത്തി ഹോകൽ (62) അധികാരമേറ്റു. ലൈംഗിക വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് ഗവർണർ സ്ഥാനം രാജിവച്ച ആൻഡ്രൂ ക്വാമോയുടെ കീഴിൽ 2015 മുതൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായിരുന്നു ഹോകൽ. ഗവർണറുടെ ഓഫിസിലേതുൾപ്പെടെ 11 സ്ത്രീകളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയതായി അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് ക്വാമോ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത്.

കോവിഡ് വ്യാപനം ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികൾ ഹോകലിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഭർത്താവ് വില്യം ഹോകൽ ജൂണിയർ ചൂതുകളി മേഖലയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ ഡെലാവെയർ നോർത്തിന്റെ ജനറൽ കൗൺസലും സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാണ്. ന്യൂയോർക്ക് ഗെയിമിങ് കമ്മിഷന്റെ നിയന്ത്രണം ഗവർണർക്കായതുകൊണ്ട് ഭിന്നതാൽപര്യ ആരോപണം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു.

