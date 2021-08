ഫൈസർ: പൂർണാനുമതി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ വാക്സീൻ; ലഭ്യത സുലഭമാകും

ന്യൂയോർക്ക് ∙ കോവിഡിനെതിരെ ഫൈസർ വികസിപ്പിച്ച വാക്സീനു യുഎസിലെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്ഡിഎ) പൂർണാനുമതി നൽകി. പൂർണാനുമതി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ വാക്സീനാണ് ഇത്. എല്ലാ വാക്സീനുകൾക്കും അടിയന്തര ഉപയോഗാനുമതി മാത്രമാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഫൈസറിന് പൂർണാനുമതി നൽകിയതോടെ സ്വകാര്യ വിപണിയിൽ വാക്സീൻ ലഭ്യത സുലഭമാകും.



16 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കു വാക്സീൻ നൽകാനാണ് അനുമതി. 12–16 പ്രായക്കാരിൽ നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിയന്തര ഉപയോഗാനുമതി തുടരും. ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ വാക്സീനെടുക്കാൻ മടിക്കുന്നതു മറികടക്കാൻ നടപടി വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇന്ത്യയിൽ 6 വാക്സീനുകൾക്കും അടിയന്തരാനുമതി മാത്രമാണുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ 11നാണ് ഫൈസർ വാക്സീനു യുഎസ് അടിയന്തരാനുമതി നൽകിയത്. തുടർന്ന് 20 കോടിയിൽപരം ഡോസുകൾ യുഎസിൽ മാത്രം കുത്തിവച്ചു.

