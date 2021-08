ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ ശവക്കുഴിയിൽ കിടന്ന പാസ്റ്റർ മരിച്ചു

ലുസാക (സാംബിയ) ∙ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ 3 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് വിശ്വാസികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാഹസത്തിനു മുതിർന്ന പാസ്റ്റർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. സാംബിയയിലെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയായ ചദീസയിലെ പള്ളിയിലെ പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് സക്കാറയാണ് (22) മരിച്ചത്. 3 വിശ്വാസികളെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് ഇയാൾ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി കിടന്നത്.

തന്നെ മണ്ണിട്ട് മൂടണമെന്നും 3 ദിവസത്തിനു ശേഷം ജീവനോടെ ഇവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇയാൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതു വിശ്വസിച്ച് അനുയായികൾ മണ്ണിട്ടു മൂടി. എന്നാൽ 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം കുഴിമാന്തിയപ്പോൾ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടത്. 3 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. സഹായികളിൽ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2 പേർ ഒളിവിലാണ്. മരിച്ച പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്.

English Summary: Zambian Pastor James Sakara dies while trying to emulate Jesus’ Three-Day Resurrection