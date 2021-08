അഫ്ഗാനിലെ മുൻമന്ത്രി ജർമനിയിൽ ഭക്ഷണ വിതരണക്കാരൻ

ലയ്പ്സിഗ് ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സർക്കാരിൽ 2 വർഷം കമ്യൂണിക്കേഷൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന സയിദ് സദാഅത് (49) ഇപ്പോൾ ജർമനിയിൽ ഭക്ഷണ വിതരണക്കാരൻ. 2018 ൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞശേഷം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണു രാജ്യം വിട്ടത്. ജർമനിയിലെ കിഴക്കൻ നഗരമായ ലയ്പ്സിഗിൽ കുടിയേറിയശേഷമാണു ഭക്ഷണ വിതരണക്കമ്പനിയായ ലീഫിറാൻഡോയിൽ ജോലിക്കു ചേർന്നത്.

മന്ത്രിയായിരുന്ന ആൾ വിദേശത്തു കൊറിയർ ജോലിയെടുക്കുന്നതിനെ സ്വദേശത്തു പലരും വിമർശിച്ചുവെങ്കിലും തനിക്കു കുറ്റബോധമില്ലെന്ന് സദാഅത് പറയുന്നു. ഓറഞ്ച് യൂണിഫോം അണിഞ്ഞ് സൈക്കിളിലാണു വിതരണം. നഗരത്തിലെ ഗതാഗതത്തിരക്കിൽ സൈക്കിളോടിക്കൽ ആദ്യം കഠിനമായിരുന്നു.

ഐടി– ടെലികോം ബിരുദധാരിയായ സദാഅത് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ജോലി കണ്ടെത്താനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ജർമൻ ഭാഷ അറിയാത്തതാണു തടസ്സം. ബ്രിട്ടിഷ് പൗരത്വം കൂടിയുള്ള സദാഅത് ദിവസവും 4 മണിക്കൂർ ജർമൻ പഠനത്തിനുശേഷം വൈകിട്ടത്തെ ഷിഫ്റ്റിലാണു ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ പിടിച്ചതോടെ പതിനായിരങ്ങൾ രാജ്യം വിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു സദാഅതിന്റെ പ്രവാസജീവിതം മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയത്. കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും അഫ്ഗാൻ വിടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും മുൻമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: The Afghan Minister Who Became A Bicycle Courier In Germany