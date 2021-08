നികോൾ, നീറുന്നൊരോർമ; കൊല്ലപ്പെട്ട 13 യുഎസ് സൈനികരിൽ 2 വനിതകൾ

വാഷിങ്ടൻ ∙ കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലെ ചാവേർസ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 13 അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ പേരുകൾ പുറത്തുവിട്ടതിനൊപ്പം യുഎസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് പങ്കുവച്ച ചിത്രം ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചു: അഫ്ഗാ‍ൻ കുരുന്നിനെ കൈകളിലെടുത്തു താലോലിക്കുന്ന യുഎസ് മറീൻ നികോൾ ഗീ.



‘ഈ ജോലി ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്നു’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് ഈ ചിത്രം പങ്കുവച്ച കലിഫോർണിയ സ്വദേശിയായ നികോൾ (23) കാബൂൾ സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ച രണ്ടു വനിതാ മറീനുകളിൽ ഒരാളാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ വനിതയായ മാസച്യുസിറ്റ്സ് സ്വദേശി ജൊഹാനി റൊസാരിയോ (25)യ്ക്ക് സുരക്ഷാപരിശോധനയുടെ ചുമതലയായിരുന്നു. നികോളിന്റെ ഭർത്താവ് ജാറഡ് ഗീയും മറീനാണ്.

കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ പ്രായം 20നും 31നും ഇടയിലാണ്. അഫ്ഗാനിൽനിന്ന് സൈനികരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഡെലവെയറിലെ ഡോവർ വ്യോമതാവളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ആദരമർപ്പിക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും എത്തി.

English Summary: US Marine Nicole Gee, 23, who cradled baby at Kabul airport, killed in Afghanistan attack