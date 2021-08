സൗഹൃദഹസ്തം നീട്ടി താലിബാൻ; കലങ്ങിത്തെളിയാൻ കാത്ത് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധം താൽപര്യപ്പെടുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാക്കി താലിബാൻ നേതാക്കളിൽനിന്നു പല പ്രസ്താവനകൾ വന്നെങ്കിലും പ്രതികരണത്തിന് ഇന്ത്യ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഘടനയും സംബന്ധിച്ചു വ്യക്തത വന്നിട്ടാവാം പ്രതികരണമെന്നാണു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

ഇന്ത്യയുമായി രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര, സാംസ്കാരിക തലങ്ങളിൽ നല്ല ബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നാണു മുതിർന്ന താലിബാൻ നേതാവ് ഷേർ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് സ്റ്റേൻക്സായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. ഇറാനിൽ ഇന്ത്യ മുതൽമുടക്കിയിട്ടുള്ള ചാബഹാർ തുറമുഖ വികസന പദ്ധതിക്കുള്ള പിന്തുണയും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ തമ്മിലാണു പരിഹരിക്കേണ്ടതെന്നും താലിബാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു ഭീഷണി ഉയർത്തില്ലെന്നും താലിബാൻ വക്താവ് സബീഹുള്ള മുജാഹിദ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധം താൽപര്യപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അഫ്ഗാൻ ജനതയുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ആ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിവച്ച പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച മറ്റൊരു താലിബാൻ വക്താവ് സുഹൈൽ ഷഹീൻ, മുൻഭരണകൂടവുമായി ഇന്ത്യ പക്ഷം പിടിച്ചതിനാലാണ് എതിർപ്പെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ, താലിബാനിൽതന്നെ പല ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ആരുടെയൊക്കെ നിലപാടുകൾക്കാവും ഒടുവിൽ സ്വീകാര്യതയുണ്ടാവുകയെന്നു വ്യക്തതയില്ല. യുഎസ്–നാറ്റോ സേനയുടെ പൂർണ പിന്മാറ്റത്തിനുശേഷം യുഎസ് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടു കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷ് വർധൻ ശൃംഗ്ള ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾക്കായി യുഎസിലാണ്.

പറഞ്ഞതെല്ലാം പഴയതുതന്നെ

വ്യാപാര മാർഗങ്ങൾ പഴയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് മുതിർന്ന താലിബാൻ നേതാവ് ഷേർ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് സ്റ്റേൻക്സായി പറഞ്ഞത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് പാക്കിസ്ഥാനിലൂടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് നേരത്തെ വ്യാപാര മാർഗം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള കയറ്റുമതിക്ക് ഈ മാർഗം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. ഫലത്തിൽ, പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ദോഹയിൽ താലിബാനുമായി ഇന്ത്യ നടത്തിയ അനൗപചാരിക ചർച്ചകളിൽ സ്റ്റേൻക്സായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. 1980കളിൽ ഡെറാഡൂണിലെ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി അക്കാദമിയിൽ പഠിച്ചയാളാണ് അദ്ദേഹം.

English Summary: Taliban wants trade with India via Pakistan