യെമനിൽ പോരാട്ടം രൂക്ഷം; 28 മരണം

സന ∙ യെമനിലെ മാരിബ് പ്രവിശ്യയിലെ റഹ്ബ നഗരത്തിൽ സർക്കാർ അനുകൂല സേനയും ഹൂതി വിമതരും തമ്മിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 28 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മാരിബ് പിടിച്ചെടുക്കാനായി ഹൂതി വിമതർ മാസങ്ങളായി കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലാണ്. 2 വർഷത്തിലേറെയായി വിമതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്ന റഹ്ബ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് സർക്കാർ സേന പിടിച്ചെടുത്തത്.

2014ൽ വിമതർ സന പിടിച്ചതോടെ പ്രസിഡന്റ് ആബേദ് റബ്ബൂ മൺസൂർ ഹാദി രാജ്യം വിട്ടു. അതിനുശേഷം യെമൻ ആഭ്യന്തരകലാപത്തിലാണ്. ഹാദിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സഖ്യസേനയും വിമതരുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ 1,30,000 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

English Summary: 65 dead in renewed fighting for Yemen's Marib, says military official