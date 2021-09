ന്യൂഡൽഹി/ കാബൂൾ ∙ അഫ്ഗാനിലെ വടക്കൻ പ്രവിശ്യയായ പഞ്ച്ശീർ താഴ്‌വരയും താലിബാൻ കീഴടക്കി. ഇതോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പൂർണമായും താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. താലിബാനു കീഴടങ്ങാതെ ചെറുത്തുനിന്ന പഞ്ച്‌ശീറിൽ ഏതാനും ദിവസമായി പോരാട്ടം തുടരുകയായിരുന്നു. പഞ്ച്ശീർ കീഴടക്കിയെന്നും അഫ്ഗാന്‍ മുഴുവന്‍ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായെന്നും താലിബാന്‍ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം പഞ്ച്ശീർ വീണിട്ടില്ലെന്നും താന്‍ രാജ്യം വിട്ടെന്ന വാര്‍ത്ത തെറ്റാണെന്നും മുന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അമറുള്ള സലേഹ് പറഞ്ഞു. 'ഞങ്ങള്‍ വിഷമഘട്ടത്തിലാണെന്നതില്‍ സംശയമില്ല. താലിബാന്റെ അധിനിവേശ ശ്രമം തുടരുകയാണ്. ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട്'- സലേഹ് നല്‍കിയത് എന്നറിയിച്ച് ബിബിസ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയില്‍ പറയുന്നു. ചെറുത്തുനില്‍പ് തുടരുകയാണ്. ഞാന്‍ എന്റെ മണ്ണില്‍ എന്റെ മണ്ണിനു വേണ്ടി, അതിന്റെ അന്തസ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്-സലേ പറയുന്നു. പഞ്ച്ശീർ വീണെന്ന വാര്‍ത്ത ശരിയല്ലെന്ന സലേയുടെ മകന്‍ എബദുള്ള സലേയും പറഞ്ഞു. ആ വാര്‍ത്ത തെറ്റാണെന്നാണ് എബദുള്ളയുടെ സന്ദേശം.

താലിബാൻ സ്ഥാപകനേതാവായ മുല്ലാ ബറാദറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകും. താലിബാൻ രാഷ്ട്രീയവിഭാഗം മേധാവിയായ മുല്ല ബറാദറിനൊപ്പം സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനായ മുല്ല ഒമറിന്റെ മകൻ മുല്ല മുഹമ്മദ് യാക്കൂബ്, ഷേർ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് സ്റ്റാനെക്സായി എന്നിവരും സർക്കാരിൽ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടാവുമെന്ന് താലിബാൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.

ഏറ്റവും പ്രധാന സഖ്യകക്ഷി ചൈനയായിരിക്കുമെന്ന് താലിബാൻ വക്താവ് സബിഹുല്ല മുജാഹിദ് വ്യക്തമാക്കി. അഫ്ഗാനിൽ വൻ നിക്ഷേപത്തിനും പുനർനിർമാണ പദ്ധതികൾക്കും ചൈന സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റഷ്യയും പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയാണെന്ന് താലിബാൻ പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാൻ ജനതയ്ക്കു സഹായമെത്തിക്കുന്നതിനായി താലിബാനുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ സർക്കാരിന് അംഗീകാരം നൽകി എന്നല്ല ഇതിനർഥമെന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിദേശകാര്യ മേധാവി ജോസഫ് ബോറൽ അറിയിച്ചു. സമാനമായ സഹകരണം ബ്രിട്ടനും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിടുന്ന അഫ്ഗാനിലേക്കുള്ള സഹായങ്ങളുമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ചില വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചതോടെ നിലച്ച പാശ്ചാത്യ സഹായങ്ങൾ ഇനിയും പുനരാരംഭിച്ചിട്ടില്ല. അഫ്ഗാന്റെ യുഎസിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ബൈഡൻ ഭരണകൂടം തയാറായിട്ടുമില്ല.

അതിനിടെ, കശ്മീരിൽ അടക്കം ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള മുസ്‌ലിംകൾക്കുവേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് താലിബാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിനെതിരെ സായുധ നീക്കം നടത്തുന്നതു തങ്ങളുടെ നയമല്ലെന്നും താലിബാൻ ദോഹ ഓഫിസ് വക്താവ് സുഹൈൽ ഷഹീൻ ബിബിസി അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ചു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (ഇയു) രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ ചർച്ച നടത്തി. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കർ സ്ലോവേനിയയിലാണു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. അഫ്ഗാൻ മണ്ണ് ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദോഹ ഓഫിസ് തലവൻ ഷേർ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് സ്റ്റാനെക്സായിയുമായി ഇന്ത്യയുടെ ഖത്തർ അംബാസഡർ ദീപക് മിത്തൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

ഭയന്ന്, ഒളിച്ച് വനിതാ ജഡ്ജിമാർ

കാബൂൾ ∙ ഒരിക്കൽ അവർ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായിരുന്നു. 250 വനിതാ ജഡ്ജിമാർ. ഇന്ന്, തങ്ങൾ ജയിലിലടച്ച കുറ്റവാളികൾ തേടിവരുന്നത് ഭയന്ന് ഒളിവിലാണവർ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ വനിതാ ജഡ്ജിമാരിൽ ചിലർക്കു മാത്രമാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അഭയം തേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. മനുഷ്യാവകാശ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വനിതകളെയാണ് ഭരണത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ താലിബാൻകാർ പ്രധാനമായും തിരയുന്നത്.



