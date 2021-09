താലിബാന്റെ ആഘോഷ വെടിവയ്പിൽ 17 മരണം; പുതിയ സർക്കാർ അടുത്തയാഴ്ച

കാബൂൾ ∙ താലിബാൻ നടത്തിയ ആഘോഷ വെടിവയ്പിൽ 17 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 41 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. ചെറുത്തുനിൽക്കുന്ന ഏക പ്രവിശ്യയായ പഞ്ച്ശീർ കീഴടക്കിയെന്നു താലിബാൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് തെരുവിൽ ‘ആകാശത്തേക്കു വെടിയുതിർത്ത്’ ആഘോഷം നടത്തിയത്. കാബൂളിനു കിഴക്ക് നംഗാർഹർ പ്രവിശ്യയിലും ആഘോഷ വെടിവയ്പിൽ 14 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. പഞ്ച്ശീറിലെ പ്രതിരോധത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രതിപക്ഷ സഖ്യ നേതാക്കൾ താലിബാന്റെ അവകാശവാദം തള്ളി.

ഇതേസമയം, അഫ്ഗാനിലെ പുതിയ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം അടുത്തയാഴ്ചയിലേക്കു നീട്ടിയെന്ന് താലിബാൻ വക്താവ് സബിയുല്ല മുജാഹിദ് അറിയിച്ചു. രാജ്യാന്തര സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന വിശാല സർക്കാർ രൂപീകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നതു കൊണ്ടാണു വൈകുന്നത് എന്നാണു സൂചന. ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് അധികാരം പിടിച്ചശേഷം ഇതു രണ്ടാം തവണയാണു സർക്കാർ രൂപീകരണം നീട്ടിവയ്ക്കുന്നത്.

അതിനിടെ, പാക്ക് ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുടെ മേധാവി ജനറൽ ഫായിസ് ഹമീദ് ഇന്നലെ കാബൂളിലെത്തി. അഫ്ഗാനിൽ വിശാല സ‍ർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ താലിബാനെ സഹായിക്കുമെന്ന് പാക്ക് കരസേന മേധാവി ജനറൽ ഖമർ ജാവേദ് ബ‌ജ്‌വ ബ്രിട്ടിഷ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡൊമിനിക് റാബുമായി ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു.അഫ്ഗാനിലെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഇടപെടലുകൾ ഇന്ത്യയും യുഎസും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നു വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷ് വർധൻ ശൃംഗ്ല വാഷിങ്ടനിൽ പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാനിലെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിടാൻ രാജ്യാന്തര സഹായം തേടി ഐക്യരാഷ്ട്ര സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് ഈ മാസം 13 നു ജനീവയിൽ മന്ത്രിതല സമ്മേളനം വിളിച്ചു. മൂന്നിലൊന്ന് ജനങ്ങളും പട്ടിണിയിലാണെന്നാണ് യുഎൻ ഏജൻസികളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

