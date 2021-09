1000 താലിബാൻകാരെ തടവിലാക്കി എന്ന് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം; ഏറ്റുമുട്ടൽ രൂക്ഷം

കാബൂൾ ∙ രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്ന അഫ്ഗാനിലെ പഞ്ച്ശീർ താഴ്‌വരയിൽ നൂറുകണക്കിനു താലിബാൻകാരെ തടവുകാരായി പിടിച്ചെന്ന് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം അവകാശപ്പെട്ടു. പ്രവിശ്യ അതിർത്തിയിലെ ഖവാക് ചുരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിനു താലിബാൻകാരെ വളഞ്ഞുവച്ചതായും ആയുധങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടിയതായും പ്രതിപക്ഷസഖ്യം വക്താവ് പറഞ്ഞു.



ആയിരത്തിലേറെ താലിബാൻകാർ കൊല്ലപ്പെടുകയോ തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അൽ ജസീറയുടെ റിപ്പോർട്ട്. പഞ്ച്ശീറിലെ ഏഴിൽ അഞ്ചു ജില്ലകളും പിടിച്ചെന്നാണു താലിബാൻ വക്താവ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതത്. താലിബാനെതിരെ ചെറുത്തുനിൽപു തുടരുന്ന ഏക പ്രവിശ്യയാണു പഞ്ച്ശീർ.

പഞ്ച്ശീറിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടർന്നാൽ അഫ്ഗാൻ വീണ്ടും ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലേക്കു നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യുഎസ് ജോയിന്റ് ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ചെയർമാൻ ജനറൽ മാർക് മില്ലി മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. താലിബാന് അധികാരം ഉറപ്പിക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അൽഖായിദ, ഐഎസ് തുടങ്ങിയ ഭീകരസംഘടനകൾ പിടിമുറുക്കുന്നതിലേക്കാവും അതു നയിക്കുക എന്നും യുഎസ് ജനറൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതിനിടെ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മരുന്നുകളും വഹിച്ച ഖത്തറിന്റെ വിമാനം ഇന്നലെ കാബൂളിലിറങ്ങി.

