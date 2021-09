ഫ്രാൻസിലെ അഞ്ച് മന്ത്രിമാരുടെ ഫോണിൽ പെഗസസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഫ്രാൻസിലെ 5 കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെ ഫോണുകളിൽ ഇസ്രയേലി ചാരസോഫ്റ്റ്‍വെയറായ പെഗസസ് കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമമായ മീഡിയാപാർട്ട് ആണ് ഇന്റലിജൻസ് രേഖ അടിസ്ഥാനമാക്കി റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. മന്ത്രിമാരായ മിഷേൽ ബ്ലാങ്കർ, ജാക്വലീൻ ഗോറാൾട്ട്, സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർൺ, ഇമ്മാനുവൽ വാർഗൺ, ജൂലിയൻ ഡെനോർമൻഡി എന്നിവരുടെ ഫോണുകളിൽ പെഗസസ് കണ്ടെത്തിയെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോയുടെ നയതന്ത്ര ഉപദേഷ്ടാക്കളിൽ ഒരാളുടെ ഫോണും പെഗസസ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. 2019– 20 ൽ ആണ് ഫോണുകളിൽ പെഗസസ് കടന്നുകൂടിയതെന്നാണു സൂചന. എന്നാൽ, ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിലെ ആരെയും പെഗസസ് ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടില്ലെന്നും അജ്ഞാതമായ ആരോപണങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയാനില്ലെന്നും പെഗസസ് സ്രഷ്ടാക്കളായ എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പ് പ്രതികരിച്ചു. മന്ത്രിമാർ പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായിട്ടില്ല.

ആദ്യസ്ഥിരീകരണം ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന്

പെഗസസ് കണ്ടെത്തലുകളിലെ ആദ്യ സ്ഥിരീകരണവും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നായിരുന്നു. 2 മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഫോണിൽ പെഗസസ് സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന ആംനെസ്റ്റി ഇന്റർനാഷനലിന്റെ കണ്ടെത്തലാണു ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിന്റെ സൈബർസുരക്ഷാ ഏജൻസി ജൂലൈ അവസാനം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

പെഗസസ് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയ 17 മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒന്നായ മീഡിയാപാർട്ടിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ എഡ്വി പ്ലേനൽ, ലെനെയ്ഗ് ബ്രിഡോക്സ് എന്നിവരുടെ ഫോണുകളിലാണു പെഗസസ് കണ്ടെത്തിയത്. മൊറോക്കോയാണു ചോർത്തലിനു പിന്നിലെന്നാണു ഫ്രാൻസിന്റെ ആരോപണം.

