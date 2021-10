നീയായി നമ്മളായി... കാന്യേ വെസ്റ്റ് പേരു മാറ്റി ‘യീ’

ലൊസാഞ്ചലസ് ∙ റാപ്പിന്റെ ഉന്മാദമായ യുഎസ് താരം കാന്യേ ഒമറി വെസ്റ്റ് വിളിക്കാനും പറയാനും എളുപ്പമുള്ള ‘യീ’ എന്ന പേരിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കൂടുമാറി. പേരുമാറ്റം അനുവദിക്കാൻ 2 മാസം മുൻപാണു കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. യീ ഓമനപ്പേരായും 2018 ആൽബത്തിന്റെ പേരായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്.



നീ, നിങ്ങൾ എന്ന അർഥത്തിൽ ബൈബിളിൽ ഏറ്റവുമധികം കാണുന്ന പദമാണ് Ye എന്നും ‘ഒരേയൊരാൾ’ എന്ന് അർഥമുള്ള ‘കാന്യേ’യിൽനിന്ന് നീയും നമ്മളുമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു പേരുമാറുകയാണെന്നും താരം മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥിയായതും റിയാലിറ്റി ടിവി താരമായ കിം കർദാഷിയാനുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം ഒഴിഞ്ഞതും വാർത്തയായതിനു പിന്നാലെയാണു പേരുമാറ്റം.

