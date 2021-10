യുഎസ് വിമാനത്താവളം 3 മാസം ‘വീടാക്കി’: ആദിത്യ സിങ് പാവം; കോടതി വെറുതെവിട്ടു

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ യാത്രക്കാരനാണെന്നു പറയും; അല്ലെങ്കിൽ വിമാനക്കമ്പനി ജീവനക്കാരനാണെന്നു തട്ടിവിടും. യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസ് വിമാനക്കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരോടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആദിത്യ സിങ്ങിനെ ഇപ്പോഴും ഷിക്കാഗോയിലെ ഒഹേർ വിമാനത്താവളത്തിൽത്തന്നെ കണ്ടേനെ. സഹപ്രവർത്തകന്റെ മോഷണം പോയ ബാഡ്ജ് ധരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരനെ പൊലീസിലേൽപ്പിച്ചത് അവരാണ്.



വിമാനത്താവളം 3 മാസം ‘വീടാക്കി’യതിനു ജനുവരിയിൽ പിടിയിലായ ആദിത്യയെ വെറുതെവിടാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി വിധിയായി. വിമാനത്താവളത്തിലെ നിയന്ത്രിത മേഖലയിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞും ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വിശപ്പടക്കിയും അച്ചടക്കത്തോടെ കഴിഞ്ഞ ആദിത്യ (37)കുഴപ്പക്കാരല്ലെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ടോം ഹാങ്ക്സ് അഭിനയിച്ച ദ് ടെർമിനൽ സിനിമയിലേതു പോലെയുള്ള ആദിത്യയുടെ ഒളിത്താമസം യുഎസിൽ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു.

6 വർഷം മുൻപാണ് ആദിത്യ യുഎസിലെത്തിയത്. പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കുന്ന ജോലിയുമായി കഴിഞ്ഞു. വീസ കാലാവധി തീരാറായപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ 19ന് ഷിക്കാഗോയിലെ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. എന്നാൽ, കോവിഡ് പേടിച്ച് ഇനി യാത്ര വേണ്ടെന്നു വച്ചെന്നാണ് ആദിത്യ പറഞ്ഞത്.

English Summary: Judge acquits man who lived at Chicago airport for 3 months