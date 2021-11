ടോക്കിയോ ∙ ജപ്പാൻ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ ഭരണസഖ്യം വൻ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്തി. ഒരു മാസം മുൻപു പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഫുമിയൊ കിഷിഡയുടെ ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി (എൽഡിപി)ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കു ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. കിഷിഡ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരും.



465 സീറ്റുള്ള അധോസഭയിൽ എൽഡിപി– കൊമേറ്റോ സഖ്യം 293 സീറ്റ് നേടി. 233 സീറ്റാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടത്. നേരത്തേ സഖ്യത്തിന് 305 സീറ്റുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ 276 സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന എൽഡിപിക്ക് ഇത്തവണ 261സീറ്റുകളേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. എങ്കിലും, കഷ്ടിച്ച് 212 സീറ്റ് നേടിയേക്കുമെന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലത്തെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയ പ്രകടനമാണു പാർട്ടി കാഴ്ചവച്ചത്.

കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞതെന്നു കിഷിഡ (64) പറഞ്ഞു. ‘പുതിയ ക്യാപിറ്റലിസം’ വഴി സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചൈനയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പുതിയ പ്രതിരോധനയവും കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിനെതിരെ നടപടികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കിഷിഡയെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി (സിഡിപി) രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. യാഥാസ്ഥിതികരുടെ വോട്ടു ലഭിച്ച നിപോൺ ഇഷിൻ പാർട്ടി മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി. ഞായറാഴ്ച നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 56% പേർ വോട്ട് ചെയ്തു. ഉപരിസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകം നടക്കും.

