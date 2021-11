മക്കളുണ്ടാകട്ടെ, മാതാപിതാക്കൾക്കു കോളടിക്കും!

ബെയ്ജിങ് ∙ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ ഷാൻസി പ്രവിശ്യയിൽ മക്കളുണ്ടായാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കു കോളടിക്കും. അമ്മാർക്കു ശമ്പളത്തോടു കൂടി പ്രസവവാധി ഒരു വർഷമായി ഉയർത്താനാണ് ആലോചന. ജർമനി, നോർവേ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുവർഷം പ്രസവാവധിയുണ്ട്.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണു ചൈനയെങ്കിലും ജനനനിരക്ക് ഇടിയുകയാണ്. 2 കുട്ടികൾ എന്ന നിയന്ത്രണം നീക്കി 3 കുട്ടികൾ വരെയാകാം എന്നു നിയമഭേദഗതി വരുത്തിയതു മേയിലാണ്. ഇതുകൊണ്ടുമാത്രം ഫലമുണ്ടാകില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ ദമ്പതികൾക്കു പല പ്രവിശ്യകളും ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഷാൻസിയിലെ മാറ്റം. മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോൾ അച്ഛന്മാർക്കു അവധി ഒരു മാസമായി ഉയർത്താനും തീരുമാനമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസവാവധി 6 മാസമാണ്.

English Summary: China province offers year long maternity leave to encourage couples to have children