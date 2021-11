വാഷിങ്ടൻ ∙ മഞ്ഞുകാലത്ത് കോവിഡ് രൂക്ഷമാകാതിരിക്കാ‍ൻ വാക്സീൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് യോഗ്യത 18 വയസ്സിനു മുകളിലുളള എല്ലാവർക്കുമായി വിപുലപ്പെടുത്തി യുഎസ് പുതിയ ഉത്തരവിറക്കി. 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരെ വിശേഷിച്ചും ബൂസ്റ്ററിനു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (സിഡിസി) നിർദേശമുണ്ട്.

English Summary: Booster shots for senior citizens in US