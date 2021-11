യുഎസിൽ ക്രിസ്മസ് പരേഡിലേക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചുകയറ്റി; 5 മരണം

വൗക്കേഷ (യുഎസ്) ∙ വിസ്‌കോൻസെൻ സംസ്ഥാനത്തെ വൗക്കേഷ പട്ടണത്തിൽ ഞായറാഴ്ച സന്ധ്യയോടെ നടന്ന ക്രിസ്മസ് പരേഡിലേക്കു വാഹനം ഓടിച്ചുകയറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് 5 മരണം. കുഞ്ഞുകുട്ടികളടക്കം 40ൽ ഏറെ പേർക്കു പരുക്കേറ്റു.

യുഎസിൽ വിസ്‌കോൻസെനിലുള്ള വൗക്കേഷ പട്ടണത്തിൽ ക്രിസ്മസ് പരേഡിലേക്ക് ഓടിച്ചുകയറ്റിയ വാഹനം (വിഡിയോ ദൃശ്യം).

വാഹനമോടിച്ച ഡാരൽ ബ്രൂക്ക്സിനെ (39) കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അനേകം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളയാളാണിതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരുകയാണ്. വാഹനവും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭീകരാക്രമണമെന്ന നിലയിലല്ല ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ചുവന്ന എസ്‌യുവി അതിവേഗത്തിൽ ഓടിച്ചുകയറ്റുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. വാഹനം നിർത്താനായി പൊലീസ് വാഹനത്തിനു നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്തു.

കുട്ടികളടക്കമുള്ള വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്മസ് പാപ്പാ തൊപ്പികളും വർണപ്പകിട്ടേറിയ വേഷവും അണിഞ്ഞ് അലങ്കരിച്ച നഗരവീഥിയിലൂടെ ഘോഷയാത്രയായി പോകുന്നതിനിടയാണു വാഹനം ഇടിച്ചുകയറിയത്. പരുക്കേറ്റവരിൽ കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതനും ഉണ്ടെന്ന് മിൽവോക്കി അതിരൂപതാ വക്താവ് അറിയിച്ചു. മിൽവോക്കിയിൽ നിന്ന് 32 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള ചെറുപട്ടണമാണ് വൗക്കേഷ.

English Summary: 40 Injured In US As Vehicle Plows Into Christmas Parade