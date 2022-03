ജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് കാർ ഓടിച്ചുകയറ്റി; ബെൽജിയത്തിൽ ആറു മരണം

ബ്രസൽസ് ∙ ബെൽജിയത്തിൽ കാർണിവൽ നടക്കുന്നതിനിടെ ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറി 6 മരണം. 10 പേർക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. പിന്നിൽനിന്ന് അതിവേഗം വന്ന കാർ 150ൽ പരം പേർ വരുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവറെയും മറ്റൊരാളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



കോവിഡ് മൂലം 2 വർഷമായി മുടങ്ങിയിരുന്നതാണ് ഈ ആഘോഷം.

English Summary: 6 Killed, 26 Injured In Belgium As Car Hurtles Into Crowd At Carnival