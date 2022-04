ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ തന്നെ പാക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

ഇസ്‌ലാമാബാദ് / ലണ്ടൻ ∙ ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരി പാക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനകം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി (പിപിപി) അറിയിച്ചു. പിപിപി ചെയർമാനായ ബിലാവൽ (33) മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബേനസീർ ഭൂട്ടോയുടെയും മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആസിഫ് അലി സർദാരിയുടെയും മകനാണ്.



പാക്കിസ്ഥാൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ്–നവാസ് (പിഎംഎൽ–എൻ) നേതൃത്വം നൽകുന്ന കൂട്ടുകക്ഷി സർക്കാരിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയാണു പിപിപി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഷഹബാസ് ഷരീഫ് മന്ത്രിസഭ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ ബിലാവൽ വിട്ടുനിന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാകാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിലാവൽ ലണ്ടനിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷരീഫിനെ സന്ദർശിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

ജനാധിപത്യവും നിയമവാഴ്ചയും ഉറപ്പാക്കാനും പാർലമെന്റിന്റെ ആധിപത്യം തിരിച്ചുപിടിക്കാനും ചർച്ചയിൽ ധാരണയായതായി ഇരുവരും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഇമ്രാൻ ഖാൻ സർക്കാരിന്റെ വിനാശകരമായ സാമ്പത്തിക– വിദേശകാര്യ നയങ്ങൾ തിരുത്തും. അതേസമയം, മന്ത്രിസഭയിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം വേണമെന്ന പിപിപിയുടെ ആവശ്യം ചർച്ച ചെയ്തില്ലെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

