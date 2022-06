യുക്രെയ്നിന് യുഎസിന്റെ മധ്യദൂര റോക്കറ്റുകൾ; ഡെന്മാർക്കിലേക്കുള്ള വാതക വിതരണം നിർത്തി റഷ്യ

കീവ് ∙ റഷ്യൻ സേനയുടെ മുന്നേറ്റം തടയുന്നതിന് യുക്രെയ്ൻ ഏറെ നാളായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന അത്യാധുനിക മധ്യദൂര റോക്കറ്റ് സംവിധാനം നൽകാൻ യുഎസ് തീരുമാനിച്ചതോടെ യുക്രെയ്ൻ – റഷ്യ സംഘർഷത്തിൽ വഴിത്തിരിവ്. കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ ലുഹാൻസ്ക് മേഖല പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള റഷ്യയുടെ നീക്കത്തിന് ഇതു വെല്ലുവിളിയാകും.

റഷ്യയുടെ മുന്നേറ്റം തടയാനല്ലാതെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇവ നൽകുന്നത്. ജാവലിൻ ടാങ്ക് വേധ സംവിധാനവും തന്ത്രപ്രധാനമായ മറ്റ് ആയുധങ്ങളും യുഎസ് നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നു. ഐറിസ്–ടി വിമാനവേധ മിസൈലുകളും റഡാ‍റുകളും യുക്രെയ്നിനു നൽകാൻ ജർമനിയും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ എത്തും മുൻപ് കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ പ്രധാന മേഖലകൾ പിടിക്കാനാണ് റഷ്യയുടെ നീക്കം. കടുത്ത പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഡോൺബാസ് മേഖലയിലെ സിവീറോഡോണെറ്റ്സ്ക് നഗരത്തിന്റെ 70% നിയന്ത്രണം റഷ്യ കയ്യടക്കിയതായി ലുഹാൻസ്ക് മേഖലാ ഗവർണർ സെർഹി ഗൈദായി അറിയിച്ചു. റഷ്യയിലെ ഐവനോവോ പ്രവിശ്യയിൽ ആണവ സേന നൂറിലേറെ വാഹനങ്ങളിൽ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുമായി പരിശീലനം നടത്തിയതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ശബ്ദാതിവേഗ സിക്രോൺ ക്രൂസ് മിസൈലുകളും റഷ്യ ഈയിടെ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ഇതേസമയം, യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഇന്ധന വിതരണത്തിൽ റഷ്യ വീണ്ടും കുറവു വരുത്തി. റൂബിളിൽ പണം നൽകാൻ തയാറാകാത്തതിനാൽ ഡെന്മാർക്കിലേക്കുള്ള പ്രകൃതിവാതക വിതരണം നിർത്തി. ഇതേ കാരണത്താൽ ഫിൻലൻഡ്, പോളണ്ട്, ബൾഗേറിയ, നെതർലൻഡ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ധന വിതരണവും നിർത്തിയിരുന്നു.

റഷ്യ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് യുക്രെയ്നിലെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ

മോസ്കോയിലെ പാത്രിയർക്കീസിനു കീഴിലുള്ള യുക്രെയ്നിലെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2019ൽ സ്വതന്ത്രമായ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഓഫ് യുക്രെയ്നുമായി ഐക്യ ചർച്ച നടത്തുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെ റഷ്യയിലെ കിറിൽ പാത്രിയർക്കീസ് പിന്തുണച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണിത്. റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ സ്വയംഭരണ സ്വാതന്ത്യമുള്ള വിഭാഗമായിരുന്നു ഒനുഫ്രൈ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുക്രെയ്ൻ സഭ. കഴിഞ്ഞ മാസം 27ലെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനത്തിനു മുൻപുതന്നെ 400 ഇടവകകൾ റഷ്യൻ സഭയുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിരുന്നു. എപ്പിഫാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഓഫ് യുക്രെയ്നിനാണ് സർക്കാർ പിന്തുണ. രാജ്യത്തെ നാലേകാൽ കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും ഓർത്തഡോക്സ് സഭാംഗങ്ങളാണ്.

