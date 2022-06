യുഎസിൽ വീണ്ടും വെടിവയ്പ്; അക്രമി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

വാഷിങ്ടൻ ∙ യു എസിൽ ഓക്‌ലഹോമയിലെ ടൽസയിൽ ആശുപത്രിയിൽ 4 പേരെ വെടിവച്ചുകൊന്നശേഷം അക്രമി ജീവനൊടുക്കി. 10 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഓഫിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നതാലി മെഡിക്കൽ ബിൽഡിങ്ങിലെ രണ്ടാം നിലയിലായിരുന്നു വെടിവയ്പ്. പൊലീസ് എത്തും മുൻപേ അക്രമി സ്വയം നിറയൊഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടു തോക്കുകളും മൃതദേഹത്തിനു സമീപത്തുനിന്നു ലഭിച്ചു. പ്രകോപനത്തിനു കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

8 ദിവസം മുൻപാണ് ടെക്സസിലെ സ്കൂളിൽ 19 കുട്ടികളെയും 2 അധ്യാപകരെയും 18 വയസ്സുള്ള അക്രമി വെടിവച്ചുകൊന്നത്. ജനുവരിക്കുശേഷം ഇതുവരെ യുഎസിൽ 4 പേരിലധികം കൊല്ലപ്പെട്ട 12 വെടിവയ്പുകളാണുണ്ടായത്. ഇതിൽ ആകെ 76 പേർ മരിച്ചു.

