തുർക്കിയുടെ പേരുമാറ്റം യുഎൻ അംഗീകരിച്ചു; തുർക്കി ഇനി ‘തുർക്കിയ’

അങ്കാറ ∙ തുർക്കി ഇനിമുതൽ ‘തുർക്കിയ’ ആയിരിക്കും. പേരുമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടു തുർക്കി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്കു കത്തു നൽകി. ടർക്കിക്കോഴിയുടെയും മറ്റും ഓർമയുണർത്തുന്നതും മറ്റു നിഷേധസൂചനകളുള്ളതുമായ തുർക്കി എന്ന പേരു രാജ്യത്തിനു വേണ്ടെന്നാണു തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മെവ്‌ലൂദ് കവുസോഗ്‌ലു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

കത്ത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ലഭിച്ച നിമിഷം മുതൽ പേരുമാറ്റം നിലവിൽവന്നു കഴിഞ്ഞെന്ന് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ വക്താവ് അറിയിച്ചു. പേരുമാറ്റം ആഗോളതലത്തിൽ നിലവിൽ വരാനായി തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് തയീപ് എർദോഗൻ തുടങ്ങിവച്ച വിവിധ നടപടികളുടെ ഭാഗമാണ് യുഎന്നിനോടുള്ള അഭ്യർഥന.

1923ൽ സ്വതന്ത്രമായതു മുതൽ തുർക്കി ഭാഷയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് എഴുതുന്നതും ഉച്ചരിക്കുന്നതും ‘തുർക്കിയ’ എന്നാണ്. മണ്ടത്തരം മാത്രം ചെയ്യുന്നയാൾ എന്ന അർഥം വരെ കേംബ്രിജ് ഡിക്‌ഷനറിയിൽ തുർക്കിക്ക് അർഥം കൊടുത്തതായി സർക്കാർ ചാനലായ ടിആർടി വേൾഡ് ആരോപിക്കുന്നു.

English Summary: UN agrees to change Turkey's official name to Turkiye