യുഎസിൽ രണ്ടിടത്തുകൂടി വെടിവയ്പ്: 6 മരണം

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിലെ ഫിലഡൽഫിയയിൽ 3 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട വെടിവയ്പിനു പിന്നാലെ ടെനിസിയിലും മിഷിഗനിലുമുണ്ടായ വെടിവയ്പുകളിൽ 6 പേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ഒറ്റ രാത്രിയിൽ വെടിവയ്പിൽ 9 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി.

ശനിയാഴ്ച അർധരാത്രിക്കുശേഷം ടെനിസിയിലെ ചാറ്റനൂഗയിലെ ബാറിനു പുറത്തുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ 3 പേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 14 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. മിഷിഗനിലെ സാഗിനോയിലെ വെടിവയ്പിൽ 3 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 2 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. മിഷിഗനിലേതു 5 പേരടങ്ങിയ സംഘം ഏറ്റുമുട്ടിയതാണ്.

ഫിലഡൽഫിയയിലെ സൗത്ത് സ്ട്രീറ്റിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി തിരക്കേറിയ തെരുവിൽ 2 പേർ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണു വെടിവയ്പിൽ കലാശിച്ചത്. ഇരുവരും പരസ്പരം വെടിയുതിർത്തതോടെ ആളുകൾ ചിതറിയോടി. ഈ വർഷം ഇതുവരെ പൊതുസ്ഥലത്ത‌് 240 വെടിവയ്പുകളാണു യുഎസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

