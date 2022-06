ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുക്കൽ വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കും: മസ്ക്

ഡെട്രോയിറ്റ് (യുഎസ്) ∙ ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കരാറിൽനിന്നു പിന്മാറുമെന്ന് ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഭീഷണി. ട്വിറ്ററിലെ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ കമ്പനി നൽകുന്നില്ലെന്നു കാണിച്ചാണ് 3.67 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ (4400 കോടി ഡോളർ) ഏറ്റെടുക്കൽ നീക്കത്തിൽനിന്നു പിന്മാറാനുള്ള മസ്കിന്റെ ശ്രമം.

മേയ് 9 മുതൽ വിവരം ചോദിക്കുകയാണെന്നും തൃപ്തികരമായ മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും ഇതു കരാർ ലംഘനമാണെന്നും മസ്കിന്റെ അഭിഭാഷകർ ട്വിറ്ററിനയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു. മൊത്തം വരിക്കാരിൽ 5 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണു വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളെന്നാണു ട്വിറ്റർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ 20% എങ്കിലും വരുമെന്നാണു മസ്ക് നൽകിയ സൂചന.

English Summary: Elon Musk says will not takeover twitter