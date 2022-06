യുഎസിൽ 2 വയസ്സുകാരൻ അച്ഛനെ വെടിവച്ചു കൊന്നു

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിലെ ഒർലാൻഡോയിൽ തോക്കുകൊണ്ടു കളിക്കുകയായിരുന്ന 2 വയസ്സുകാരന്റെ വെടിയേറ്റു പിതാവ് മരിച്ചു. മേയ് 26നു നടന്ന സംഭവം ഇപ്പോഴാണു പുറത്തുവന്നത്. 3 കുട്ടികളുടെ പിതാവായ റെഗ്ഗി മാബ്രി (26) സ്വയം വെടിവച്ചു മരിച്ചെന്നാണു പൊലീസ് കരുതിയത്. എന്നാൽ, മക്കളിൽ മൂത്തയാൾ രണ്ടു വയസ്സുള്ള തന്റെ അനുജനാണു വെടിയുതിർത്തതെന്നു പൊലീസിനോടു വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.



നിലത്തുകിടന്ന ബാഗിൽനിന്നാണു കുഞ്ഞിനു തോക്കു കിട്ടിയത്. അബദ്ധത്തിൽ വെടിയുതിർത്തപ്പോൾ കൊണ്ടത്, കംപ്യൂട്ടറിൽ വിഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുകയായിരുന്ന മാബ്രിയുടെ പുറത്താണ്.

സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ മാബ്രിയുടെ ഭാര്യ മാരി അയാലയും മറ്റു മക്കളും അതേ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളെ അവഗണിച്ചതിനും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതിനും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മാബ്രിയും മാരിയും പരോളിലായിരുന്നു. ആയുധം അലക്ഷ്യമായി സൂക്ഷിച്ചതിലൂടെ കൊലപാതകത്തിനു കാരണമായതിനു മാരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Boy, 2, Accidentally Shoots And Kills Father In US