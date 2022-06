വരുന്ന മൂന്നാഴ്ച കടുപ്പം: ലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി

കൊളംബോ ∙ ഇന്ധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്ന മൂന്നാഴ്ച കടുപ്പമേറിയതായിരിക്കുമെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി റനിൽ വിക്രമസിംഗെ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ധനത്തിന് കൂപ്പൺ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവരേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 330 കോടി ഡോളർ ആണ് വരുന്ന 6 മാസത്തേക്ക് ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടത്. യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കിയും മറ്റും ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും മൂന്നാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ധനക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തിനു വായ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായം നൽകുന്നതിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യ, ചൈന, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളുമായുണ്ടായിരുന്ന ശക്തമായ ബന്ധം പിന്നീടു തകർന്നു. അതു വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും റനിൽ വിക്രമസിംഗെ പറഞ്ഞു.

