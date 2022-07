ഹോങ്കോങ് തീരത്ത് ചൈനാക്കപ്പൽ മുങ്ങി 12 മരണം

ഹോങ്കോങ് ∙ ഹോങ്കോങ് തീരത്തു ചൈനീസ് കപ്പൽ മുങ്ങി 12 പേർ മരിച്ചു. 14 പേരെ കാണാതായി. 4 പേരെ രക്ഷിച്ചു. തീരത്തു നിന്ന് 300 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണു ശനിയാഴ്ച ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കപ്പൽ മുങ്ങിയത്. ഹോങ്കോങ്ങിൽ കാറ്റാടിയന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട എൻജിനീയറിങ് കപ്പലാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. 30 പേർ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നു. ചൈനയുടെ നാവികസേന തിരച്ചിലിനു നേതൃത്വം നൽകി. 12 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു.

English Summary: Dramatic video shows ship breaking up after being hit by a typhoon in the South China Sea