ബ്രിട്ടനിൽ കൂട്ടരാജി; ബോറിസ് ജോൺസന്റെ നില പരുങ്ങലിൽ

ലണ്ടൻ ∙ ബ്രിട്ടനിൽ ധനമന്ത്രി ഋഷി സുനക്കിനും ആരോഗ്യമന്ത്രി സാജിദ് ജാവിദിനും പിന്നാലെ വ്യവസായ മന്ത്രി ലീ റൗളിയും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അലക്സ് ചോക്കും ഉൾപ്പെടെ സർക്കാരിലെ 15 പ്രമുഖർ കൂടി രാജിവച്ചത് ബോറിസ് ജോൺസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സുനക്കും ജാവിദും രാജിവച്ചത്. ഭരണനേതൃത്വത്തിൽ ജോൺസൻ പരാജയപ്പെട്ടതായി രാജിവച്ചവർ വിമർശിച്ചു. പാർലമെന്റിൽ നില പരുങ്ങലിലായ പ്രധാനമന്ത്രി വൈകാതെ വിശ്വാസവോട്ട് തേടിയേക്കും.

ലൈംഗിക അപവാദം നേരിടുന്ന ക്രിസ് പിച്ചറെ ഡപ്യൂട്ടി ചീഫ് വിപ്പായി നിയമിച്ചതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മാപ്പുപറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിമാർ രാജിവച്ചത്. സുനക്ക് രാജിവച്ചയുടൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നാദിം സഹാവിയെ പുതിയ ധനമന്ത്രിയായി നിയമിച്ച് ജോൺസൻ വീറുകാട്ടിയെങ്കിലും കൂടുതൽ പേരുടെ രാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില പരുങ്ങലിലാക്കി. ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് മന്ത്രി ജോൺ ഗ്ലെൻ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രി വിൽ ക്വിൻസ്, വിദ്യാഭ്യാസ സഹമന്ത്രി റോബിൻ വാക്കർ, ഭവന സഹമന്ത്രി ആൻഡ്രൂ സ്റ്റുവർട്ട്, തൊഴിൽ സഹമന്ത്രി മിംസ് ഡേവിസ്, പരിസ്ഥിതി സഹമന്ത്രി ജോ ചർച്ചിൽ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ 32 എംപിമാർ രാജിവച്ചവരിൽ പെടുന്നു.

സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ ശോഷിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജോൺസന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമല്ല. കോവിഡ് നിയമം ലംഘിച്ച് നിശാവിരുന്ന് നടത്തിയതും ലൈംഗിക വിവാദങ്ങളും തുടങ്ങി ജോൺസനെ അലട്ടുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖല മാന്ദ്യത്തിന്റെ സൂചന നൽകിത്തുടങ്ങി. നാണ്യപ്പെരുപ്പം 11% കടന്നു. ഈയിടെ നടന്ന ഒരു അഭിപ്രായ സർവേയിൽ 69% പേരും ജോൺസൻ സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്ന പക്ഷക്കാരായിരുന്നു. ഇതേസമയം, പുതിയ ധനമന്ത്രി നാദിം സഹാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം ജോൺസനോട് പ്രധാനമന്ത്രിപദമൊഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

English Summary: More resignations in UK; Boris Johnson government under pressure