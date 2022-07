ഫിൻലൻഡിനും സ്വീഡനും അംഗത്വം നൽകാൻ നാറ്റോ അനുമതി

ബ്രസൽസ് ∙ സ്വീഡനെയും ഫിൻലൻഡിനെയും നാറ്റോ സൈനിക സഖ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സഖ്യത്തിന്റെ 30 അംഗ ഉന്നതാധികാര സമിതി അനുമതി നൽകി. യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിലൂടെ യൂറോപ്പിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട റഷ്യയെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന നീക്കമാണിത്.

ചരിത്രപരമായ തീരുമാനമാണിതെന്ന് നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജെൻസ് സ്റ്റോൾട്ടൻബർഗ് പറഞ്ഞു. 30 രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികളുടെ അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പാർലമെന്റുകൾ അംഗീകരിച്ചാലേ സ്വീഡനും ഫിൻലൻഡിനും അംഗത്വം ലഭിക്കൂ.

English Summary: NATO permission to give membership to finland and sweden