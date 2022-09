ലിസ് ട്രസ് യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി; ഋഷി സുനകിനെ പിന്തള്ളി വിജയം, നേടിയത് 57% വോട്ടുകൾ

ലണ്ടൻ ∙ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഋഷി സുനകിനെ പിന്തള്ളി യുകെയുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ലിസ് ട്രസ് (47) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ബോറിസ് ജോൺസനു പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്താൻ ഭരണകക്ഷിയായ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായ ട്രസ്, മുൻധനമന്ത്രിയായ സുനകിനെതിരെ 57% വോട്ട് നേടി. മുൻഗാമികളെ അപേക്ഷിച്ചു കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷമാണു ട്രസിനു ലഭിച്ചത്.

സ്കോട്‌ലൻഡിൽ ബാൽമോറലിലെ വേനൽക്കാല വസതിയിൽ കഴിയുന്ന എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെ സന്ദർശിച്ചശേഷം ഇന്നു സ്ഥാനമേൽക്കും. ബ്രിട്ടന്റെ മൂന്നാമത്തെ വനിത പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. മാർഗരറ്റ് താച്ചറും തെരേസ മേയുമാണു മറ്റു 2 പേർ.

1,72,437 പാർട്ടി അംഗങ്ങളിൽ 82.6% വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു. 81,326 വോട്ടുകൾ ട്രസിനു ലഭിച്ചു. സുനകിന് 60,399 വോട്ടും (43%). 654 വോട്ട് അസാധുവായി. യുകെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള മത്സരത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടം വരെയെത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണു സുനക്.

15 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹവും എംപിമാരിലെ നല്ലൊരു പങ്കും സുനകിനൊപ്പം നിന്നെങ്കിലും പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കിടയിലെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പിന്നിലായി. നികുതിവർധന അടക്കം ധനമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ സുനക് സ്വീകരിച്ച സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കു ബദലായ പദ്ധതികളാണു ട്രസ് മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ശക്തമായ മത്സരം നൽകിയതിനു സുനകിനു ട്രസ് നന്ദി പറഞ്ഞു. പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി ട്രസിനു പിന്നിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നു സുനക് പ്രതികരിച്ചു.

സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന ബോറിസ് ജോൺസൻ ഇന്ന് സ്കോട്‌ലൻഡിലെത്തി എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്കു രാജിക്കത്ത് കൈമാറും. പിന്നാലെയാണു ലിസ് ട്രസ് രാജ്ഞിയെ കാണുക. ശേഷം ലണ്ടനിൽ തിരിച്ചെത്തി പുതിയ മന്ത്രിസഭ പ്രഖ്യാപിക്കും.

ഇന്ധനവിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്തുക എന്നതാണു പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അടിയന്തരപ്രശ്നം. ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാനായി ഊർജനിരക്കു നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം വ്യാഴാഴ്ച പാർലമെന്റിലുണ്ടാകുമെന്നാണു സൂചന.

