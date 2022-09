വംശീയ വൈവിധ്യമുള്ള മന്ത്രിസഭയുമായി ട്രസ്; സുനകിനെ പിന്തുണച്ചവർക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടം

ലണ്ടൻ ∙ സുപ്രധാനമായ 3 വകുപ്പുകളിലും വെള്ളക്കാരായ പുരുഷന്മാരില്ലാതെ ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ് ട്രസിന്റെ മന്ത്രിസഭ. ആഫ്രിക്കൻ വേരുകളുള്ള ആദ്യ ധനമന്ത്രിയായി ക്വാസി ക്വാർടെങ്, വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായി ജയിംസ് ക്ലവർലി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായി കെനിയൻ, തമിഴ് വേരുകളുള്ള സ്യൂവല്ല ബ്രേവർമാൻ എന്നിവർ നിയമിതരായി.

വംശീയ വൈവിധ്യം പ്രകടമാക്കുന്ന നേതൃനിരയെ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കാനുള്ള സമീപവർഷങ്ങളിലെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ നയമാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്. 2002 ലാണു ബ്രിട്ടനിൽ ആദ്യമായി വംശീയ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരാൾ മന്ത്രിയായത്. ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഋഷി സുനകാണു ക്വാർട്ടെങ്ങിന്റെ മുൻഗാമി. ഘാനയിൽനിന്ന് 1960 കളിൽ കുടിയേറിയവരാണു ക്വാസി ക്വാർടെങ്ങിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ.ജയിംസ് ക്ലവർലിയുടെ അമ്മ സിയറ ലിയോൺ സ്വദേശിയാണ്.

സ്യൂവല്ല ബ്രേവർമാന്റെ കെനിയക്കാരനായ പിതാവും മൗറീഷ്യസിൽനിന്നുളള തമിഴ് വംശജയായ അമ്മയും ആറു ദശകം മുൻപാണു ബ്രിട്ടനിലേക്കു കുടിയേറിയത്. സ്യൂവല്ലയുടെ മുൻഗാമിയായ പ്രീതി പട്ടേൽ ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ്.

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിഒപി26 പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യൻ വംശജനായ അലോക് ശർമ തുടരും. ബോറിസ് ജോൺസനു കീഴിൽ സഹമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീലങ്ക–ഇന്ത്യൻ വംശജനായ റനിൽ ജയവർധനയ്ക്കു പരിസ്ഥിതി, ഭക്ഷ്യ മന്ത്രിയായി സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടി.

ബോറിസ് ജോൺസൻ മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന ബെൻ വാലസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി തുടരും. അതേസമയം ട്രസിന്റെ എതിരായി ഋഷി സുനകിനെ പിന്തുണച്ച കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയിലെ ഡൊമിനിക് റാബ്, ഗ്രാന്റ് ഷാപ്സ്, സ്റ്റീവ് ബർക്ലേ എന്നിവർ അടക്കം മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കു മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടമായി.

സഹമന്ത്രിമാരുടെ നിയമനം കൂടി പൂർത്തിയായശേഷം പാർലമെന്റിൽ ആദ്യ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ ഇന്നു ട്രസ് മറുപടി പറയും. തെരേസ കോഫിയാണു ഡപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി. പാർട്ടി ചീഫ് വിപ്പായി വെൻഡി മോർട്ടനെ നിയമിച്ചു. കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് വിപ്പാണ്.

English Summary: New UK PM Liz Truss' cabinet is Britain's first without a white man in any four most senior posts