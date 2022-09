ഷി ചിൻപിങ് കൂടുതൽ കരുത്തനാകും; ചെയർമാനായി ഉയർത്താൻ സാധ്യത

ബെയ്ജിങ് ∙ അടുത്ത മാസം തുടങ്ങുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഭരണഘടനയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിന് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ യോഗം വ്യക്തമാക്കി. ഷി ചിൻപിങ്ങിന് മൂന്നാം തവണയും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിക്കാനുള്ള അനുമതിയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. മാവോ സെദുങ്ങിനു ശേഷം രണ്ടിലേറെ തവണ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി ഇതോടെ ഷി ചിൻപിങ് (69) മാറും.

ഏറ്റവും പ്രമുഖ നേതാവ് എന്ന ബഹുമതി മുൻപ് മാവോ സെദുങ്ങിന് മാത്രമാണ് പാർട്ടി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ പ്രസിഡന്റ്, പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സേനയുടെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് എന്നീ അധികാരങ്ങൾ കൈയാളുന്ന ഷിയെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ചെയർമാൻ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻപ് മാവോ ആണ് ഈ പദവി വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുക്കും. നിലവിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ലി കെചിയാങ് (66) ഈ വർഷം സ്ഥാനമൊഴിയുമെന്നു നേരത്തേ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈയാഴ്ച തന്റെ വിദേശ സന്ദർശനത്തിനിടെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനുമായി ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും. കോവിഡ് മൂലം രണ്ടുവർഷത്തോളമായി വിദേശയാത്രകൾ ഷി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

