അധിനിവേശ പ്രദേശം മുഴുവൻ തിരിച്ചുപിടിക്കും: യുക്രെയ്ൻ; കൂടുതൽ സേനയെ അയയ്ക്കില്ലെന്ന് റഷ്യ

കീവ് ∙ യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ കൈവശപ്പെടുത്തിയ മുഴുവൻ സ്ഥലവും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുക്രെയ്ൻ സേന മുന്നേറ്റം ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ നൽകിവരുന്ന സഹായം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി അഭ്യർഥിച്ചു. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ നൽകിയ ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ നിർണായക വിജയത്തിനു സഹായിച്ചെന്നും റഷ്യയുടെ അധിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് 6000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മോചിപ്പിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഹർകീവ് മേഖലയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ റഷ്യൻ സേന ഷെല്ലാക്രമണം തുടരുന്നുണ്ട്. 2014 ൽ റഷ്യ പിടിച്ച ക്രൈമിയയ്ക്കു സമീപമുള്ള, വിമതർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് റഷ്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആക്രമണം. സാപൊറീഷ്യ ആണവനിലയത്തിനു സമീപം ആക്രമണം തുടരുന്നത് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നു. ഇതാദ്യമായി യുദ്ധമേഖലയിൽ ഇറാൻ നിർമിത ചാവേർ ഡ്രോണുകൾ റഷ്യ ഉപയോഗിച്ചതിനെ നേരിടേണ്ടിവന്നതായി യുക്രെയ്ൻ സേന അറിയിച്ചു.

ഇതേസമയം, യുക്രെയ്നിലേക്ക് കൂടുതൽ സേനയെ അയയ്ക്കാൻ നീക്കമില്ലെന്ന് റഷ്യയുടെ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നതു വരെ യുക്രെയ്നിലെ പ്രത്യേക സൈനിക നടപടി തുടരും. കടുത്ത ഊർജ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന യുക്രെയ്നും യൂറോപ്പും ഉടനെത്തുന്ന ശൈത്യകാലത്തിന്റെ ആശങ്കയിലാണ്. സാപൊറീഷ്യ ആണവനിലയം പൂർണമായും പ്രവർത്തനം നിർത്തിയത് യുക്രെയ്നിലെങ്ങും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാക്കി. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ, വാതകം, കൽക്കരി ലഭ്യത പരിമിതമായതോടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും വിഷമത്തിലാണ്.

