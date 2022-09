പുതിയ മിസൈലുകൾ വേണം: യുഎസിനോട് യുക്രെയ്ൻ

കീവ് ∙ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രവിശ്യകളിൽ റഷ്യ കയ്യടക്കിയ ചില പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിച്ച് യുക്രെയ്ൻ സേന മുന്നേറ്റം തുടരുന്നതിനിടെ, യുഎസിനോടു കൂടുതൽ ശക്തമായ മിസൈലുകൾ നൽകാൻ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 305 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള ശക്തമായ മിസൈൽ സംവിധാനമാണു ജോ ബൈഡനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബൈഡൻ ഭരണകൂടം അനുകൂല നിലപാടെടുത്തിട്ടില്ല. അതിനിടെ, ഒട്ടേറെ മേഖലകളിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയതായി റഷ്യ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഖേർസൻ, മൈകലേവ് ഹർകീവ്, ഡോണെറ്റ്സ്ക് മേഖലകളിലാണു റഷ്യ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയത്.

സാപോറീഷ്യ ആണവനിലയത്തിനു സമീപം യുക്രെയ്ൻ സേന ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തിയതായി റഷ്യ ആരോപിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ സേന ഇതു നിഷേധിച്ചു. സാപോറീഷ്യയിൽ നിന്ന് റഷ്യൻ സേന പിന്മാറണമെന്ന് രാജ്യാന്തര ആണവോർജ ഏജൻസി (ഐഎഇഎ) പ്രത്യേക പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

യുക്രെയ്നിനായി ജീവത്യാഗം: ബാലെ നർത്തകനും റഷ്യൻ വനിതയ്ക്കും ആദരം

കീവ് ∙ റഷ്യക്കെതിരെ യുദ്ധമുന്നണിയിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ബാലെ നർത്തകൻ അലക്സണ്ടർ ഷപോവലിന് (47) യുക്രെയ്നിൻ ജനതയുടെ ആദരം. നാഷനൽ ഓപ്പറ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ ഷപോവലിനെ വീരപോരാളിയായി വാഴ്ത്തി. കഴിഞ്ഞ 12 ന് കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ ഷെല്ലാക്രമണത്തിലാണു ഷപോവൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണു നാഷനൽ ഓപ്പറയിൽ നിന്നു വിരമിച്ചത്. റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ സന്നദ്ധ സേനയിൽ ചേരുകയായിരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നു പോരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ച റഷ്യൻ വനിത ഓൾഗ സിമോനോവ (37)യ്ക്കും രാജ്യം ആദരമർപ്പിച്ചു.

English Summary: Ukraine asks for more missiles from USA