ഛിന്നഗ്രഹത്തെ ഇടിക്കും, തിങ്കളാഴ്ച

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളെ ഇടിച്ച് ദിശ തെറ്റിക്കാൻ സാധിക്കുമോയെന്ന പരീക്ഷണത്തിലെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ ഡാർട്ട്, തിങ്കളാഴ്ച ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുമെന്ന് നാസ അറിയിച്ചു. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 1.1 കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഡിഡിമോസ് എന്ന ഛിന്നഗ്രഹത്തെ വലംവയ്ക്കുന്ന ഡൈമോർഫോസ് എന്ന കുഞ്ഞൻ ഛിന്നഗ്രഹത്തെയാണ് ഡാർട്ട് ഇടിക്കുന്നത്. ഡൈമോർഫോസിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുകയാണു ലക്ഷ്യം. ഇടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താനായി ലിസിയ എന്ന ഉപഗ്രഹവും ഡാർട്ടിലുണ്ട്.

ഛിന്നഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കാൻ സമീപഭാവിയിൽ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെതിരെ പ്രതിരോധമൊരുക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണു ഡാർട്ട്.

