വിദേശത്തെ അവധിക്കാലം അവസാനിപ്പിച്ച് രണ്ടാം വരവിന് ജോൺസൺ; നൂറിന്റെ കടമ്പ

ലണ്ടൻ ∙ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി നേതാവും അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയുമാകാ‍നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ 100 പാർട്ടി എംപിമാരുടെയെങ്കിലും പിന്തുണ വേണമെന്ന വ്യവസ്ഥ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണു പ്രതികൂലമാകുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

ആകെയുള്ള 357 എംപിമാരിൽ കൂടിവന്നാൽ 50 പേർ ജോൺസണൊപ്പം നിന്നേക്കാമെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതു മാറിക്കൂടെന്നില്ല. വിദേശത്തെ അവധിക്കാലം ധൃതിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം തിരികെ ബ്രിട്ടനിലെത്തുന്നത് കൂടുതൽ എംപിമാരുടെ പിന്തുണ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്താനാണ്. കൺസർവേറ്റീവ് എംപിമാരുടെ ആകെ എണ്ണം പരിഗണിച്ചാൽ, പരമാവധി 3 സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരാൾക്കു മാത്രം 100 പേരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ, തുടർ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകും.

ഇതേസമയം, നന്നായി ചിന്തിച്ചു മാത്രമേ ജോൺസണെ തിരിച്ചെടുക്കാവൂ എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് പാർട്ടിയിലെ പലരും നൽകുന്നത്. കോവിഡ് ലോക്‌ഡൗൺ കാലത്ത് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു പാർട്ടി വരെ നടത്തി വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് രാജിപ്രഖ്യാപനത്തിൽ, തന്റെ തിരിച്ചുവരവുണ്ടാകുമെന്ന് റോമൻ ചരിത്ര രൂപകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജോ‍ൺസൺ സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ടെർമിനേറ്റർ സിനിമയിൽ അർനോൾഡ് ഷ്വാസ്‌നെഗറിന്റെ ‘വീണ്ടും കാണാം’ എന്ന ഡയലോഗും പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം രാജി പ്രഖ്യാപനപ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

English Summary: Boris Johnson again in the race for Britain Prime Minister post