രാജാവേ... കാശു തരാതെ സിംഹാസനം പണിയില്ല

ജൊഹാനസ്ബർഗ് ∙ ‘ രാജാവാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല. കാശ് തന്നില്ലെങ്കിൽ സിംഹാസനം പണിതു തരില്ല’ – ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ ഫർണിച്ചർ വ്യാപാരി രാജീവ് സിങ് കടുത്ത നിലപാടിലാണ്. സുലു രാജാവ് മിസുസുലു സ്വെലിതിനിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഓർഡറാണ് മുൻകാലത്തെ സിംഹാസനങ്ങൾ പണിതുകൊടുത്തതിന്റെ പണം നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് രാജീവ് സിങ് മടക്കിയത്.



രാജ്യത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന രാജകുടുംബമാണു സുലു. മുൻ സുലു രാജാവിനും 7 ഭാര്യമാർക്കും വേണ്ടി സിംഹാസനം പണിതു ചെലവായ 4.50 ലക്ഷം രൂപ 7 വർഷമായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നു വിളിച്ച് ഓർഡർ നൽകിയ ആളെ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും കാശിനായി പലവട്ടം കയറിയിറങ്ങിയെന്നുമാണു രാജീവിന്റെ പരാതി. അപൂർവമായ താംബോത്തി തടിയിലാണു സിംഹാസനം പണിയുന്നത്. എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്കും ഡയാന രാജകുമാരിക്കുമൊക്കെ താംബോത്തി തടിയിൽ ജ്വല്ലറി ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി നൽകിയിട്ടുള്ളയാളാണു രാജീവ് സിങ്. ചന്ദനം പോലെ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന തടിയാണിത്. രാജീവ് സിങ്ങിന്റെ പിതാവ് കുബേർ സിങ്ങും അപൂർവമായ ഫർണിച്ചർ നിർമാണത്തിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു.

