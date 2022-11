മതങ്ങളുടെ പേരിൽ മനുഷ്യർ ഇനി ഭിന്നിക്കരുത്: മാർപാപ്പ

മനാമ ∙ സമാധാനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്ദേശവാഹകരായ മതങ്ങളുടെ പേരിൽ മനുഷ്യർ ഭിന്നിക്കരുതെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ഓർമിപ്പിച്ചു. ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ അൽ ഖലീഫയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ആഗോള മതസമ്മേളനത്തിൽ സമാപന സന്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു മാർ‌പാപ്പ.

യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങണം. അനീതിയും ദാരിദ്ര്യവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ലോകജനതയെ വലയ്ക്കുന്നു. മുന്നേറ്റത്തിന് ഐക്യം അനിവാര്യമാണെന്നും ഭിന്നിപ്പിന്റെ ചിന്തകളെ ഒഴിവാക്കി മനുഷ്യത്വത്തിനു മുൻഗണന നൽകണമെന്നും മാർപാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ അൽ ഖലീഫ, അൽ അസ്ഹർ അൽ ഷെരീഫ് ഗ്രാൻഡ് ഇമാമും മുസ്‌ലിം കൗൺസിൽ ഫോർ എൽഡേഴ്സ് ചെയർമാനുമായ പ്രഫ. അഹമ്മദ് അൽ തായിബ് എന്നിവരും പ്രസംഗിച്ചു.

ഒരു മേശയ്ക്കു ചുറ്റുമിരുന്ന് ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കാൻ പ്രഫ. അഹമ്മദ് അൽ തായിബ് ആഗോള മുസ്‌ലിം നേതാക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇസ്‌ലാമിലെ ഷിയ, സുന്നി വിഭാഗങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാവണം. ഭിന്നതയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ക്ഷമിക്കാൻ തയാറാകണം. ആരുടെയും നിർബന്ധത്താ‍ൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല മതമെന്നും ഗ്രാൻഡ് ഇമാം പറഞ്ഞു.

English Summary: Do not divide people in the name of religion says Pope Francis