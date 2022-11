തുളച്ചുകയറിയത് 4 വെടിയുണ്ടകൾ: ഇമ്രാൻ ഖാൻ

ലഹോർ ∙ വസീറാബാദിലോ ഗുജ്റാത്തിലോ വച്ച് വധശ്രമം നടക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിവു ലഭിച്ചിരുന്നെന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആശുപത്രിയിൽനിന്നുള്ള വിഡിയോ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. സർക്കാ‍ർ വിരുദ്ധ പ്രചാരണജാഥ നയിച്ച് ഇസ്‌ലാമാബാദിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ വ്യാഴാഴ്ച വസീറാബാദിൽവച്ച് കാലിൽ വെടിയേറ്റ പാക്ക് മു‍ൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം സുഖം പ്രാപിക്കുകയാണ്.

4 വെടിയുണ്ടകളാണു കാലിൽ തുളച്ചുകയറിയതെന്ന് ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു. 2 പേരാണ് വെടിവച്ചത്. വെടിയേറ്റ ഒരാൾ മരിച്ചു; താനുൾപ്പെടെ 11 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. വധിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടത് 4 പേരാണ്. അവരെക്കുറിച്ചു പറയുന്ന വിഡിയോ തയാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ആപത്തു സംഭവിച്ചാൽ പുറത്തുവിടും.

ഇവരെക്കൂടാതെ, പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷരീഫ്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി റാണ സനാവുല്ല, മേജർ ജനറൽ ഫൈസൽ എന്നിവരാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ തെഹ്‌രികെ ഇൻസാഫ് (പിടിഐ) പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായ ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു. കേസിൽക്കുരുക്കി തന്നെ അയോഗ്യനാക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നും ആരോപിച്ചു. ചതിയന്മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സേനാ മേധാവി ജനറൽ ഖമർ ബജ്‌വ തയാറാകണമെന്നും ഇമ്രാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇതേസമയം, ഇമ്രാനുനേരെയുണ്ടായ വധശ്രമത്തിനു പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാനിലുടനീളം പാ‍ർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി. ഫൈസാബാദിലും കറാച്ചിയിലും ലഹോറിലും അക്രമസംഭവങ്ങളുണ്ടായി. പൊലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു.

വസീറാബാദിൽ ഇമ്രാനെ വെടിവച്ചയാൾക്ക് 20,000 രൂപയ്ക്കു പിസ്റ്റളും വെടിയുണ്ടകളും വിറ്റെന്നു സംശയിക്കുന്ന 2 പേരെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Imran Khan about murder attempt on him