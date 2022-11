ഫെയ്സ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ; 11,000 പേരെ ഒഴിവാക്കുന്നു

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ഫെയ്സ്ബുക്, വാട്സാപ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയവയുടെ മാതൃകമ്പനിയായ ‘മെറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്’ 11,000 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നു. മൊത്തം ജീവനക്കാരുടെ 13% വരും ഇത്. ഇക്കൊല്ലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലാണിത്. ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പേർക്കു ജോലിപോകുമെന്നു വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

ട്വിറ്റർ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ലിഫ്റ്റ്, സ്ട്രൈപ്പ് എന്നീ അമേരിക്കൻ ടെക് കമ്പനികൾ വൻതോതിൽ പിരിച്ചുവിടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ മാർക് സക്കർബർഗിന്റെ മെറ്റ ഇത്രയധികം പേരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ടെക് ലോകത്തെ ആശങ്കയിലാക്കി.

