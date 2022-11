എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കണക്കിന്റെ മൂന്നിരട്ടി

കയ്റോ ∙ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉൾപ്പെടെ വാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളി മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത് എണ്ണ, വാതക കമ്പനികൾ തന്നെയാണെന്നും അവർ കണക്കുകൾ കുറച്ചു കാണിക്കുകയാണെന്നും പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.

ഇത്തരം കമ്പനികൾ യഥാർഥത്തിൽ പുറന്തള്ളുന്നത് രേഖകളിൽ കാണിക്കുന്നതിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണെന്നാണ് ഗവേഷകരും ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റുകളും സർക്കാരിതര സംഘടനകളും ചേർന്നുള്ള ‘ക്ലൈമറ്റ് ട്രേസ്’ കൂട്ടായ്മ സമാഹരിച്ച വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ക്ലൈമറ്റ് ട്രേസ് സ്ഥാപകാംഗമായ യുഎസ് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അൽ ഗോർ ഈജിപ്തിൽ നടക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിൽ ഇതിന്റെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

English Summary: Carbon emission of oil companies three times than reported